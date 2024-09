Ilustração - Denis Lytiagin

Publicado 09/09/2024 11:13 | Atualizado 09/09/2024 11:14

Itaperuna- Na noite de sexta-feira (06), o comerciante Flávio Gláucio da Silva, de 53 anos, foi morto no interior de seu depósito de gás e água, na Rua Cavalcante Sobral, no Bairro São Francisco.Na noite de sábado (07), Luciano Freitas Ventura, de 49 anos, foi assassinado dentro de uma marcenaria na Avenida Astrogildo de Oliveira Poubel, no Bairro São Mateus. ( Relembre AQUI ).Na mesma avenida, e noite, um motoqueiro foi baleado no braço, com hipótese de bala perdida, e levado para o HSJA- Hospital São José do Avaí, onde pouco depois, surgiu mais uma vítima de disparos de arma de fogo no Bairro Niterói.Os dois homicídios e as duas tentativas registrados na 143ª DP, estão sendo investigados por uma força-tarefa formada pelo pessoal da Delegacia Policial e do 29º BPM, com diversas linhas, uma delas a de que pode existir conexões em todos os casos.