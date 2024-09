Kadu Novaes - Arquivo

Kadu Novaes

Publicado 05/09/2024 09:00

Itaperuna- Na quarta entrevista consecutiva com os candidatos à Prefeitura de Itaperuna, por ordem alfabética e sempre com as mesmas perguntas, é a vez de Ricardo Tinoco Novaes ( Republicanos), o Kadu, 58 anos de idade, empresário, e nascido em Itaperuna.

Kadu já concorreu a prefeito nas eleições de 2020, agora lidera a coligação Itaperuna Rumo à Mudança, formada pelos partidos PDT, Agir, Pode e Republicanos.

O Dia- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



Kadu- A prioridade máxima de 100 dias é "arrumar a casa", em especial na saúde e educação. Vamos rever contratações e contratos, passar o pente fino em todas as contas e só mantermos o que é essencial a manutenção pública e o bom atendimento ao cidadão. Sabemos que a prefeitura não vai bem, então, serão dias de muita seriedade.

O Dia- O que deve ser feito para que Itaperuna seja de fato a Capital do Noroeste, efetivamente uma cidade polo?

Kadu- O que é preciso é que a prefeitura trabalhe a altura daquilo que todos esperam, porque ela vai continuar sendo a Capital do Noroeste, independente da prefeitura, pelo suor e a dedicação do seu povo. O que pretendo é desenvolver um trabalho técnico e sério, para corrigir a prefeitura, e que ela venha apoiar (e não travar) o progresso de nossa cidade.

O Dia- Visto que vice-prefeitos nos últimos tempos seguidamente romperam com os titulares, o que o senhor pretende da pessoa que escolheu para ser o seu vice?

Kadu- Há muito trabalho a ser realizado e um homem sozinho não o fará. Assim o Darcy Filho vai somar comigo, e muito na administração da cidade. Em geral, o vice briga com o prefeito por interesses particulares, e nós não temos isso. Nosso interesse é uma Itaperuna melhor, bem diferente do que vem ocorrendo há anos. Queremos mudança na gestão pública.

NinoBellieny