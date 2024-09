Alfredão - FP

Publicado 03/09/2024 09:00 | Atualizado 03/09/2024 09:02

Itaperuna- O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues (União Brasil), candidato à reeleição, é o segundo entrevistado da série de O Dia com os postulantes à Prefeitura de Itaperuna. Alfredão como é chamado, engenheiro eletricista, tem 67 anos. e lidera a coligação Itaperuna Avançando com Confiança, formada pelos partidos União Brasil, PP, PSD, PSB, PRD, MOBILIZA, DC e AVANTE.

O Dia- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Alfredão- A prioridade máxima da gestão Alfredão 2 nos primeiros 100 dias será a fila de marcação de exames.

Tivemos avanços graças ao relacionamento com HSJA, ao aumento do Teto Mac e também ao bom trabalho da Secretaria, mas precisamos otimizar as ações para que essa fila seja reduzida ao máximo já nos primeiros dias de gestão.

O Dia- O que deve ser feito para que Itaperuna seja de fato a Capital do Noroeste, efetivamente uma cidade polo?

Alfredão- Entendo que o principal seja executar as obras de âmbitos Federal e Estadual que já estão em andamento, como o aeroporto da cidade, a Estrada do Contorno e a construção do shopping.

Essas demandas nos darão maior capacidade de atração de empresas e indústrias, fomentando a geração de empregos e renda, somando-se ao nosso polo educacional.

O Dia- Visto que vice-prefeitos nos últimos tempos seguidamente romperam com os titulares, o que o senhor pretende da pessoa que escolheu para ser o seu vice?

Alfredão- Entendo ter, enfim, um gestor, um administrador ao meu lado. para que possamos fazer um mandato com foco no melhor aproveitamento dos recursos em ações que sejam efetivas.

NinoBellieny