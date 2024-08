. - ,

Publicado 30/08/2024 10:47 | Atualizado 30/08/2024 11:07

Itaperuna- Até o momento, o município ocupa um lugar de destaque no estado do Rio, perdendo somente para a capital: é o segundo lugar em denúncias eleitorais com 68 notificações.

Confira o ranking na Região Noroeste:



Bom Jesus do Itabapoana- 5

Cambuci- 2



Itaocara- 19



Itaperuna- 68



Miracema- 1



Varre- Sai - 1

A cidade do Rio lidera no estado com 1.062 denúncias.

NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia