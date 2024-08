Publicado 24/08/2024 08:40 | Atualizado 24/08/2024 08:41

Itaperuna- Dois rapazes em uma motocicleta atiraram, ao anoitecer de sexta-feira ( 23), em Jefferson Castro da Silva, de 30 anos. Ele estava na Rua Frei Henrique de Coimbra, no Bairro Boa Fortuna quando foi atingido e morreu na hora.

Local do homicídio Foto BlogAdilsonRibeiro

Policiais do 29º BPM preservaram o cenário do homicídio até ser periciado, o corpo foi levado para o IML-Instituto Médico Legal de Itaperuna. E a investigação já está em curso na 143ª Delegacia de Polícia, no Centro.

NB