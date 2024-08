A dupla de assaltantes da lotérica - Print de web security

A dupla de assaltantes da lotérica

Publicado 14/08/2024 09:28 | Atualizado 14/08/2024 09:30

Itaperuna-São raros os assaltos a estabelecimentos comerciais ou a pedestres na cidade, mas nessa terça-feira (14), dois camaradas assaltaram, um deles armado, uma casa lotérica no Bairro Fiteiro, na Rua 1º de Maio, no Grande Bairro Niterói.

As imagens captadas pelas câmeras de segurança, já analisadas pelas polícias Civil da 143ª DP, equipol do delegado titular Eduardo Teixeira, e do 29º BPM, comandado pelo coronel Fabiano de Souza, deram inúmeros indícios para a investigação em curso.

Os dois assaltantes levaram pertences de clientes e a grana dos caixas, eles estavam com as faces cobertas, e saíram tranquilamente do local. Outras imagens de câmeras do perímetro também foram recolhidas pelos policiais.

NinoBellieny