Brasília- Eles saíram de Itaperuna, Noroeste Fluminense, no dia 2 de agosto às 4 horas, com um propósito na cabeça e muita disposição nas pernas: chegarem à Brasília-DF, no Planalto Central.

O que aconteceu nesta sexta-feira (9), depois de pedalarem 1.100 quilômetros. O aposentado Joel Tavares, 76 anos de idade, do Bairro Surubi, e o educador físico Waldecy Poeira Santos, de 62, do Bairro Cehab, já tinham ido à Aparecida do Norte-SP também uma longa viagem, mas desta vez o desafio foi maior, e depois de 7 dias chegaram à capital do Brasil.

Pedalando uma média de 140 quilômetros por dia, eles dormiam em hotéis, viajavam do nascer ao por do sol, se alimentando de frutas, muito carboidrato e café. Waldecy usou uma bike Absolut e Joel, uma KSW 1/12, enfrentando muitas dificuldades principalmente nos acostamentos das rodovias, como na BR-040.

Joel e Waldecy em uma das paradas Arquivo

Agora retornam de carro com um amigo e vão festejar mais ainda quando pisarem em solo itaperunense, recebidos por amigos e parentes.

