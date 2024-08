Waldecy Poeira, Joel e Murillo - Priscila Console

Waldecy Poeira, Joel e MurilloPriscila Console

Publicado 13/08/2024 16:59

Itaperuna/Brasília- Waldecy Poeira dos Santos, 62 anos, e Joel Tavares, de 76, levaram sete dias consecutivos para chegarem a Brasília-DF, do recente dia 2 à sexta-feira (9), pedalando durante o dia inteiro e dormindo em hotéis às margens das rodovias.

Joel, a assessora parlamentar Priscila Console, Waldecy Poeira e Veríssimo MG

Nesta segunda-feira (12) eles foram recebidos no Congresso Nacional pelo também itaperunense e deputado federal Murillo Gouveia-União, além de terem sido hospedados no apartamento funcional do parlamentar. Waldecy Poeira e Joel, retornam de carro amanhã cedo cheio de emoções, histórias para contar e algumas dores musculares, algo normal para quem pratica o esporte. A próxima viagem-aventura já está projetada para 2025: Salvador-BA.

Pela longa estrada da vida APXIA

NinoBellieny com exclusividade