Por onde todas as emoções humanas passam - Foto JorgeLuiz

Por onde todas as emoções humanas passamFoto JorgeLuiz

Publicado 15/08/2024 09:04

Itaperuna- Durante a madrugada de terça-feira (13), três mulheres começaram a discutir em dos amarelinhos, quiosques do Calçadão do Centro, quando uma delas passou a chamar as outras de "macacas".

As duas da confusão inicial saíram do cenário, mas um frequentador do quiosque aproximou-se da mulher alterada, dizendo que ela estava errada, e deveria acalmar-se, o que não aconteceu. A mulher tentou acertar um tapa no cidadão, errou e comparou de novo humanos com primatas, agora com o homem que estava falando com ela e o colega deste, além de arremessar uma cadeira no estabelecimento.



Policiais do 29º BPM foram chamados, interromperam a fúria da mulher, e a levaram para a delegacia de polícia, a 143ª, perto do local.

Lá, ela não se arrependeu, pelo contrário, confirmou todas as ofensas, e deu muito trabalho para ser conduzida à sala de acautelamento onde ficou disponível para a Polícia Civil.



NinoBellieny com informações de Jorge Luiz