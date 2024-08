Foto maior da esquerda para a direita, Alfredão; na segunda no alto, Nel; e Kadu logo abaixo - Arquivo

Publicado 21/08/2024 16:39 | Atualizado 21/08/2024 17:38

Itaperuna- O atual prefeito de Itaperuna e candidato à reeleição, Alfredo Paulo Marques Rodrigues (União Brasil), lidera pesquisa de intenção de votos na cidade. O levantamento foi feito pela Personel Agência de Serviços e Pesquisas entre os dias 16, 17 e 18 de agosto.



A pesquisa da Personel foi contratada pelo O Dia, sob registro RJ-08141/2024 e entrevistou 471 eleitores maiores de 16 anos. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos.



Foi feita uma amostragem por cotas, considerando gênero e faixa etária, distribuídas proporcionalmente de acordo com o efetivo eleitoral dos distritos e bairros do município. Dentre os entrevistados, 53% são mulheres e 47% homens.

Quanto às faixas etárias, a distribuição aplicada foi a seguinte: 10,11% entre 16 e 24 anos; 16,67% entre 25 e 34 anos; 18,39% entre 35 e 44 anos; 26,03% entre 45 e 59 anos; e 28,80% para aqueles com 60 ou mais anos.

A pesquisa foi realizada nos seguintes bairros e distritos: Aeroporto, Aré, Avaí, Boa Fortuna, Boa Ventura, Centro, Cidade Nova, Comendador Venâncio, Córrego da Chica, Frigorífico, Governador Roberto, Silveira, Horto Florestal, Itajara, Matadouro, Niterói, Nossa Senhora da Penha, Presidente Costa e Silva, Raposo, Retiro do Muriaé, São Francisco, São Matheus, São Sebastião da Boa Vista, Surubi, Toyama e Vinhosa.

Os resultados

O prefeito Alfredão lidera tanto na estimulada quanto na espontânea. Nesta última, nenhum nome é apresentado ao entrevistado, porém, todos os citados são os mesmos colocados pela estimulada. O prefeito aparece com 21,9% das intenções de votos, seguido por Nel Medeiros (PL), com 15,3. Em terceiro lugar aparece Kadu Novaes (Republicanos), com 9,6%; quarto, Dr. Bruno, com 11,1% e em quinto Adilson Ribeiro (PT), com 0,8%.



Na estimulada, quando os cinco nomes são apresentados ao eleitor, Alfredão tem 35,9%, Nel tem 23,8%, Kadu Novaes aparece com 18%, Dr. Bruno com 11% e Adilson Ribeiro com 4,5%.

Veja os números totais

Estimulada

Pergunta: No dia 6 de outubro, haverá eleições para prefeito de Itaperuna. Se as eleições fossem realizadas HOJE, em qual desses candidatos, o Sr.(a) votaria?

Alfredão (vice Jovane Leonardo)..........35,9%

Nel (vice Jair Neto)..............................23,8%

Kadu Novaes (vice Odaci Teixeira Jr.)....18%

Dr. Bruno (vice Alessandra da Mavel)....11%

Adilson Ribeiro (vice Saulo Azevedo).....4,5%

Nenhum/Branco/Nulo..........................2,3%

Não Sabe/Não respondeu....................4,5%

Total...................................................100%

Espontânea

Pergunta: No dia 6 de outubro haverá eleições para prefeito de Itaperuna. Se as eleições fossem realizadas HOJE, em quem o Sr.(a) votaria?

Alfredão (vice Jovane Leonardo)..........21,9%

Nel (vice Jair Neto)..............................15,3%

Kadu Novaes (vice Odaci Teixeira Jr.)....9,6%

Dr. Bruno (vice Alessandra da Mavel)....4,7%

Adilson Ribeiro (vice Saulo Azevedo).....0,8%

Nenhum/Branco/Nulo..........................1,1%

Não Sabe/Não respondeu....................46,7 %

Total...................................................100%



Foto maior da esquerda para a direita, Alfredão; na segunda no alto, Nel; e Kadu logo abaixo Arquivo