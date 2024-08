Rabecão da Defesa Civil, ilustração - Arquivo

Rabecão da Defesa Civil, ilustraçãoArquivo

Publicado 26/08/2024 18:27

Itaperuna- Ao ouvir chamarem-no pelo nome, Luan Gomes Dias, de 21 anos, não imaginava que seria a última vez. Ele foi até o portão da residência, e quando percebeu o perigo, tentou voltar mas não conseguiu, sendo alvo de quatro disparos de arma de fogo.

Luan morava no Bairro da Capelinha, e quando as equipes de socorro chegaram, já havia falecido, no domingo (25).

O homicídio está registrado na 143ª DP, Centro de Itaperuna, onde as investigações foram abertas.