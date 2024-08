Murillo Gouveia e Alfredão - Foto O Dia

Murillo Gouveia e Alfredão Foto O Dia

Publicado 29/08/2024 17:55

Itaperuna/Rio de Janeiro- Por unanimidade, sete juízes do TRE-Tribunal Regional Eleitoral, indeferiram ação movida pelo MP-Ministério Público para tornar inelegíveis o prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o deputado federal Murillo Gouveia, ambos do União Brasil, e outros.

A acusação era a de que haveria abuso de poder econômico durante a campanha que elegeu Murillo Gouveia ao Congresso Nacional.

O julgamento que seria na quinta-feira passada (21) foi adiado para a tarde desta quinta (29) no Tribunal do Júri do TRE-RJ do Rio de Janeiro na Avenida Presidente Wilson, 198, no Centro do Rio, com resultado que mantém o cargo do deputado federal e a candidatura à reeleição do prefeito Alfredão, como é mais conhecido.

NinoBellieny