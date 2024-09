Dia de sorte - Foto NinoBellieny

Publicado 02/09/2024 18:06 | Atualizado 02/09/2024 18:14

Itaperuna- Final de tarde desta segunda-feira (2), além da grande quantidade de fumaça das queimadas em torno da cidade, um motorista escapou por pouco de uma fatalidade.

O carro em que ele trafegava no morro em uma rua paralela à movimentada Avenida Noêmia Godinho Bittencourt, um dos muitos nomes urbanos da BR-356, caiu em uma ribanceira, mas teve a queda interrompida no meio do caminho.

Mais um pouco e já era Foto NinoBellieny

E parou em um pequeno platô, o suficiente para não capotar e colidir com a parede de um loja em reformas ou atravessar a pista da avenida. Até o momento não há informações sobre feridos.

NinoBellieny