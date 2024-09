Adilson Ribeiro - Foto Vânia Ribeiro

Adilson RibeiroFoto Vânia Ribeiro

Publicado 02/09/2024 09:00

itaperuna- O Dia começa nesta segunda-feira (2) uma série de entrevistas com os cinco candidatos a prefeito da cidade de Itaperuna, a cada dia um, em ordem alfabética, e com as mesmas perguntas para todos.

O primeiro é o jornalista Adilson Ribeiro, de 64 anos de idade, nascido em Porciúncula-RJ, ele representa a Coligação Brasil da Esperança: PT, PSOL, PV, PCDOB.

O Dia- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



Adilson Ribeiro- Recuperar a saúde pública fazendo de imediato um convenio Com o HSJA para que os pacientes que precisem de internação possam sair direto da UPA para um quarto no Hospital, sem precisar entrar no Sistema Estadual de Regulação de Vagas, contratar o maior número possível de todos os tipos de exames para que as pessoas não tenham que esperar mais de 30 dias por um simples exame de sangue, colocar mais médicos nos postos de saúde que deverão funcionar 24 horas por dia e manter as farmácias da prefeitura abastecidas para que não falte de remédio para ninguém.

O Dia- O que deve ser feito para que Itaperuna seja de fato a Capital do Noroeste, efetivamente uma cidade polo?

Adilson Ribeiro- Elaborar e aprovar junto da Câmara dos Vereadores uma Lei de incentivos fiscais que nos permita dar isenção de impostos para que se instalem aqui indústrias e grandes empresas, para tanto teremos também um programa de incentivo aos empresários locais para que expandam seus negócios, vamos apoiar também aos novos empreendedores, e através da nossa Secretaria de Industria e Comércio, contando com o apoio do Governo Federal, vamos pôr em prática um plano de desenvolvimento energético para dar o devido suporte às industrias e grandes empresas que se instalarem aqui, visando um desenvolvimento sustentável com a geração de muitos empregos.

O Dia- Visto que os vice-prefeitos nos últimos tempos seguidamente romperam com os titulares, o que o sr. pretende da pessoa que escolheu para ser o seu vice?

Adilson Ribeiro- Maturidade, parceria e colaboração permanente, isso já tem sido a base do meu relacionamento com Saulo Azevedo, um jovem de apenas 28 anos de idade que é, Professor, Cientista Social e Pós Graduando em Educação e Direitos Humanos, uma pessoa muito bem preparada para comandar junto comigo, a inovação política que Itaperuna tanto precisa. Com Honestidade e Competência dá pra fazer tudo o que Itaperuna merece.

NinoBellieny