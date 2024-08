Os rifles no balcão da 143ª DP Itaperuna - 29

Publicado 31/08/2024 11:43

Itaperuna- Uma família viveu um drama no Bairro Carulas, na Rua Rafael Vasconcelos, quando um camarada invadiu a residência para roubar. O dono da casa conseguiu telefonar para os policiais do 29º BPM e estes chegaram a tempo de evitar o pior.

Antes houve luta corporal, e arrombamento de porta do quarto onde a família entrou para se proteger.

O invasor roubara duas armas, já estava com elas em mãos, e ao obedecer as ordens da polícia, deixou-as e se deitou no chão sem tentar reagir. Eram dois rifles, um CBC 12 e um Winchester 22.

Na 143ª DP, foi autuado por tentativa de roubo à residência, ficando disponível para a Polícia Civil, a quinta-feira (29).



NinoBellieny