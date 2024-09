Chá de livros - Arquivo

Publicado 03/09/2024 08:33

Itaperuna- Inaugurada em novembro de 2022, a Sala de Leitura Maria Aparecida Fernandes Soares, mantida pela ABAB-Associação Beneficente Ana Beatriz, já interagiu com mais de 1.500 pessoas, emprestando e doando livros, contando histórias e apresentando teatro de fantoches.

A Sala de Leitura Foto Soares de Bourbon

A sala existe graças a um grupo dedicado de itaperunenses e tem a chancela da Superintendência de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Local de leitura e sossego Foto Soares de Bourbon

Nesta terça-feira (3) a SL oferece um Chá Literário, e palestras com os temas "O doce sabor da leitura na Infância", com Ana Rosa Soares, e "Modalidades de Ensino" com Lorena Moraes , além das presenças dos membros da ACIL-Academia Itaperunense de Letras, Natalia Dias Boechat e Valber Meirelles.

A SL Maria Aparecida fica na Rua Rui Barbosa, nº 453, Centro, Itaperuna. O evento está marcado para às 16 horas, a entrada é grátis.

NinoBellieny