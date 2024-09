Publicado 05/09/2024 18:29

Itaperuna- Uma venda de drogas estava acontecendo no Bairro Fiteiro, na Rua Palmira Ramalho, com muita movimentação, mas os policiais do 29º BPM não deixaram que ela continuasse.

Os fardas-azuis fizeram um semicírculo de varredura, e um rapaz que estava na varanda de uma casa foi abordado, e revistado. Com ele estavam oito frascos de cheirinho de loló, uma mariola de maconha, mais dois celulares.

Ainda dentro da mesma operação, um revólver 38 de número de série raspado, e seis munições não usadas foram achados sob uma caixa d'água próxima ao local.

O material apreendido foi encaminhado à perícia, resultando em 17,45 gramas de maconha e 84 mililitros de cloridrato de metileno.



Sendo ele adolescente foi autuado no fato análogo de tráfico e associação para o mesmo objetivo, com liberação depois do registro na 143ª DP.

NinoBellieny