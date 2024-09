Nel Medeiros - Vítor Dutra

Publicado 06/09/2024 09:00

Itaperuna- Fechando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Itaperuna, Emanuel Medeiros da Silva (PL), o Nel, é o líder da coligação Itaperuna de Todos Nós, reunindo PRTB, Solidariedade, PL e MDB.

Nel tem 53 anos, é natural de Itaperuna, já foi vereador e é o atual vice-prefeito.

O Dia- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



Nel- Se eleito, nossa prioridade máxima nos primeiros 100 dias de governo será a reestruturação completa do sistema de saúde de Itaperuna. Entendemos que a saúde é a base do bem-estar da população e, atualmente, enfrenta graves problemas, como é evidente na situação crítica do Hospital São José do Avaí, que sofre com a falta de repasses. Nossa atenção total será voltada para garantir que os serviços de saúde funcionem de maneira eficiente e que a população tenha acesso ao atendimento de qualidade que merece.

Para isso, vamos revisar e melhorar os processos internos, garantir que os profissionais de saúde tenham os recursos necessários e sejam capacitados para desempenhar suas funções com excelência e reorganizar as prioridades de investimentos na área. Queremos que a saúde em Itaperuna volte a ser referência, com serviços ágeis e de alta qualidade.



Em segundo plano, mas não menos importante, abordaremos a reestruturação financeira da prefeitura. Realizaremos uma auditoria completa e das contas públicas para identificar problemas, corrigir distorções e garantir a aplicação correta dos recursos. Promoveremos ajustes necessários para equilibrar as finanças do município, eliminando desperdícios e assegurando que os recursos sejam utilizados de maneira responsável e transparente, sempre em benefício da população.



Nosso compromisso é claro: priorizar a saúde, porque entendemos que sem um sistema de saúde forte, a qualidade de vida de nossa população fica comprometida. E, ao mesmo tempo, garantir que a prefeitura tenha uma gestão financeira sólida para sustentar esses e outros serviços essenciais.

O Dia- O que deve ser feito para que Itaperuna seja de fato a Capital do Noroeste, efetivamente uma cidade polo?

Nel- Para que Itaperuna se consolide como a Capital do Noroeste e se torne, de fato, uma cidade polo, é necessário adotar uma gestão pública eficaz que promova o desenvolvimento econômico de forma ampla e inclusiva. Uma administração eficiente não só melhora a qualidade dos serviços públicos, mas também cria um ambiente favorável para atrair investimentos, tanto do setor privado quanto de esferas governamentais estaduais e federais.



Um dos pilares dessa estratégia é o incentivo ao pequeno e médio empresário, que são os grandes geradores de empregos em nossa cidade. Nosso plano é criar políticas que fomentem o empreendedorismo local, facilitando o acesso a crédito, oferecendo capacitação e reduzindo a burocracia. Queremos que Itaperuna seja uma cidade onde todos, independentemente do tamanho do seu negócio, tenham a chance de prosperar.



Além disso, nosso bom relacionamento com os governos estadual e federal será um diferencial crucial para Itaperuna. Com parcerias estratégicas, buscaremos recursos e investimentos que impulsionem o crescimento da cidade, sempre com o objetivo de colocar Itaperuna de volta no caminho do progresso, tornando-a referência em toda a região Noroeste.



O Dia - Visto que vice-prefeitos nos últimos tempos seguidamente romperam com os titulares, o que o senhor pretende da pessoa que escolheu para ser o seu vice?

Nel- Posso responder a essa pergunta com muita tranquilidade, pois já vivenciei essa situação em minha trajetória política. Transparência e honestidade são pilares fundamentais para a união de um grupo político sério e comprometido com o bem-estar da população. Quando esses valores estão presentes, há uma base sólida para o trabalho conjunto entre o prefeito e o vice.



Escolhi meu vice com base nesses princípios, sabendo que compartilhamos a mesma visão de compromisso com Itaperuna. Em um ambiente onde seriedade e integridade prevalecem, não há espaço para rupturas desnecessárias; quem é correto e comprometido permanece unido pelo objetivo comum de servir à cidade. Portanto, acredito que, com essa postura, teremos uma gestão coesa e alinhada, focada em entregar resultados concretos para a população.

