Pistola Canik 9 mm, ilustrativa - Arquivo

Publicado 08/09/2024 18:52 | Atualizado 08/09/2024 18:53

Itaperuna- Na noite de sábado (7) um bingo acontecia no Bairro São Mateus, quando um cidadão foi assassinado dentro de uma marcenaria na Avenida Astrogildo de Oliveira Poubel, para onde correu tentando se abrigar, mas não conseguiu. Segundo o proprietário do estabelecimento, o homem e a esposa dele entraram de repente, e o homicida logo atrás, apontando a arma para o casal.

A mulher entrou na frente do marido para protege-lo, e só não foi alvejada pela coragem do dono da marcenaria que, se atracou com o atirador, e durante a luta, a pistola de 9 milímetros, de numeração raspada, da marca Canik, caiu.

O homicida fugiu do local ao perder a arma, sendo esta recolhida pelos policiais do 29 BPMº chamados ao local, e o caso foi registrado na 143ª DP. O marceneiro, herói da noite, não soube informar como era o atirador que, estava de capacete e roupa escura. Na mesma noite, um rapaz deu entrada no HSJA-Hospital São José do Avaí, depois de ter levado um tiro no braço quando, segundo ele, passava de motocicleta pela mesma Avenida Astrogildo, local do homicídio.

NinoBellieny