Deputado Murillo Gouveia na foto com Sabino, Juscelino Filho, Elmar , Antônio Brito, e outros expoentes dos dois partidos APX

Publicado 10/09/2024 18:24 | Atualizado 10/09/2024 18:32

Itaperuna- Juntos eles passam de 100 deputados federais, e já assustam o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) que pensa em fazer o seu sucessor, Hugo Motta ( Republicanos-PB) com o apoio do presidente Lula.

São os partidos União Brasil e PSD. Em um jantar na segunda-feira (9), na residência do ministro do Turismo, Celso Sabino ( União Brasil, em Brasília-DF, do qual fez parte o deputado federal itaperunense Murillo Gouveia (União Brasil- RJ). foi selado um acordo das duas agremiações, ambas dentre as maiores do Centrão (que, aliás, é a base do presidente Arthur Lira) para a escolha de um candidato próprio.

E não será novidade se outras siglas entrarem nesta seleção, como o Solidariedade, Avante, PRD, PDT, MDB e PSB, o que chegaria perto de 200 deputados, aumentando a pressão até fevereiro de 2025, data da eleição para a presidência da Câmara.





