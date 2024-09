Entrada social do HSJA - Arquivo

Publicado 11/09/2024 16:31 | Atualizado 11/09/2024 16:41

Itaperuna- O HSJA-Hospital São José do Avaí, o maior da Região Noroeste do estado do Rio, emitiu na terça-feira (10) nota oficial de agradecimento ao deputado federal Murillo Gouveia (União) pelas emendas parlamentares enviadas de novembro de 2023 a maio de 2024.

As três emendas foram em valores de 2 milhões de reais a primeira, 500 mil reais a segunda, e a terceira de três mil e 400 reais, no total de 5 milhões e 900 mil reais.

No comunicado o HSJA "expressa sua sincera gratidão ao deputado federal Murillo Gouveia pelo significativo apoio prestado por meio de emendas parlamentares destinadas à instituição".

NinoBellieny