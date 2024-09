Frente antiga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto - turisnew

Frente antiga do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto

Publicado 12/09/2024 23:28 | Atualizado 12/09/2024 23:33

Itaperuna- O gerente da Infraero do Aeroporto Ernani do Amaral Peixoto, Rômulo Fontenele Cavalcante, esteve na sede da Firjan Noroeste Fluminense, e conversou com a diretoria da entidade, empresários locais e regionais sobre a ampliação do aeroporto, uma das primeiras reivindicações feitas pelo deputado federal Murillo Gouveia (União).

Durante a conversa na terça-feira (10) Rômulo disse que o terminal vai ter conexões com as capitais do estados do Rio, Espírito Santo, São Paulo e a do país, Brasília-DF, com previsão de voos a partir de junho do ano que vem. Além de um muro em volta de todo o perímetro do terreno, serão feitos recapeamento/alargamento da pista, terminal de 700 metros quadrados climatizado e implantação de sistema para voos, 24 horas por dia.

O que vai proporcionar um voo por hora, para aeronaves pequenas e médias, com capacidade para até 60 passageiros.



O gerente Rômulo acrescentou: “Itaperuna tem ainda a vantagem de estar ao redor de dezenas de cidades, diferente de Campos, por exemplo, margeada pelo mar – e este é um grande diferencial competitivo para as empresas aéreas. É possível vislumbrar um enorme potencial de desenvolvimento do polo têxtil e cafeeiro. As indústrias em geral poderão agregar valor aos seus produtos para fins de exportação, e a cidade poderá atrair desde entrepostos de grandes empresas de comércio eletrônico até indústrias de manutenção de aeronaves, pois tem um clima propício para isso”, disse Rômulo Cavalcante, acrescentando que já recebeu solicitações de áreas para três hangares.





