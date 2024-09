Thiago Moraes Peruci- * 23/01/2001 +14/09/2024 - Arquivo Familiar

Thiago Moraes Peruci- * 23/01/2001 +14/09/2024Arquivo Familiar

Publicado 15/09/2024 12:37 | Atualizado 15/09/2024 12:50

Itaperuna- O motociclista Thiago Moraes Peruci,foi assassinado por disparos de arma de fogo durante uma carreata e motociata ocorridas no sábado a tarde em manifestação de campanha do candidato a reeleição, Alfredo Paulo Marques Rodrigues.

O homicídio ocorreu quando os veículos passavam pelo Bairro São Mateus, e causou comoção imediata em toda a cidade.

O prefeito Alfredão, emitiu uma nota de pesar nas redes sociais: "Lamentamos profundamente o assassinato do jovem Thiago, no São Matheus, quando nos acompanhava durante a nossa Motociata, uma ação de promoção da paz e de um futuro melhor para nossa cidade. Que Deus dê força e amparo à sua família neste momento de dor."

Já o deputado federal Murillo Gouveia, filho do prefeito, disse que levará o caso à Polícia Federal em Brasília.

Os também candidatos a prefeito, Kadu Novaes (Republicanos). Dr. Bruno ( Novo), Nel Medeiros (PL) e Adilson Ribeiro (PT) postaram nas redes sociais mensagens de solidariedade à família do rapaz.

O crime foi registrado na 143ª Delegacia de Polícia, no Centro, e as investigações em conjunto com o Setor de Inteligência-P2 do 29º BPM, já começaram, e nenhuma linha será descartada.

O corpo de Thiago está sendo velado na Segunda Igreja Batista, no Bairro Cehab e o sepultamento vai ser às 16 horas deste domingo no Cemitério das Orquídeas, na Chegada Sul de Itaperuna, na BR-356.

NinoBellieny