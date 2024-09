Projeção do futuro complexo esportivo, cultural e tecnológico do Sesc/Senac - Sistema 4 S

Projeção do futuro complexo esportivo, cultural e tecnológico do Sesc/SenacSistema 4 S

Publicado 15/09/2024 10:39

Itaperuna- A primeira unidade híbrida do Sesc e Senac está prevista para ser inaugurada em março/abril de 2026, e junta o melhor das duas entidades em cursos de formação e capacitação profissional que já acontecem na cidade, mas todas ficarão em um só lugar de sete mil metros quadrados em fase de terraplenagem, a população vai ter serviços de saúde, cultura, educação, lazer em um só lugar, na Avenida Deputado Cory Pillar

O complexo esportivo, cultural e tecnológico inclui piscina, quadra poliesportiva, auditório, parque infantil, clínica odontológica, espaço de saúde da mulher, academia de musculação, áreas para a arte, ciência e tecnologia são alguns dos equipamentos do complexo.



Serão instalados de painéis solares e sistema de captação de água da chuva ( do tipo que a Unig-Universidade Iguaçu, no Campus V, de Itaperuna, implementou há anos com muito sucesso).



O deputado federal Murillo Gouvêa ( União) comentou: “Essa unidade vai transformar a vida de muitas pessoas, oferecendo qualificação profissional, mais acesso a serviços de saúde, cultura e lazer. É um grande passo para o progresso de Itaperuna e de todo o Noroeste Fluminense. Estou muito orgulhoso de contribuir para que esse sonho se torne realidade”.

NinoBellieny