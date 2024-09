Momento em que Adilson Ribeiro é empurrado - Print de vídeo

Publicado 16/09/2024 13:12

Itaperuna- No sábado (14) a morte de um adolescente assassinado deixou a comunidade abalada, e na manhã desta segunda-feira (16) um grupo de moradores do Bairro Surubi, fez uma passeata de protesto pedindo justiça para o caso.

O jornalista, editor de um blog de mesmo nome, e candidato a prefeito pelo PT, Adilson Ribeiro, tentou participar do movimento, e foi rechaçado por integrantes da manifestação, um deles chegou a empurra-lo, o que poderia ter causado uma queda.

Em suas redes sociais, o candidato postou uma nota onde diz ter ido à manifestação, não como político ou jornalista, mas como morador da área, em um ato de solidariedade.

Veja a nota na íntegra:

"Eu estou muito revoltado com a morte do adolescente no Surubi. Uma grande injustiça contra a nossa juventude.

Na manhã de hoje, fui ao Surubi para apoiar a manifestação como morador que sou dessa região. Minha presença foi mal interpretada por alguns manifestantes que me expulsaram do local. Um deles até chegou a me empurrar.

Mas eu não levei a mal a expulsão nem a agressão que sofri. A dor da perda de um ente querido ou até mesmo de um amigo provoca essas reações que eu sempre soube entender. O povo do Surubi e de Itaperuna sempre pôde E SEMPRE PODERÁ contar comigo.

Estou sempre em defesa do povo, contra tudo e contra todos que discriminam a nossa gente e perseguem as pessoas humildes da nossa cidade.

Aproveito para pedir desculpas aos familiares e amigos do adolescente que foi covardemente assassinado, porque num primeiro momento postamos a informação passada pela própria polícia ao Site Natividade FM de que tinha sido uma troca tiros, mais tarde eu apurei melhor e pedi que a postagem fosse corrigida.



Mais uma vez, apresento meus sentimentos aos familiares e amigos deste adolescente, vítima desta revoltante violência".

Adilson Ribeiro, editor-chefe do Blog do Adilson Ribeiro, atualmente afastado por motivos das eleições 2014, sobre o ocorrido na manhã desta segunda-feira( 16) no Bairro Surubi