o cigarro e o conteúdo - 29º

Publicado 21/09/2024 10:03

Itaperuna- Na manhã de quinta-feira (19) às 8 horas, sem ter o que fazer, um rapaz de 20 anos de idade resolveu desafiar a lei, ou nem pensou nisso, mas foi ousado. Apertou e acendeu um baseado em frente à 143ª Delegacia de Polícia no Centro.

Ele escolheu exatamente o banco do Calçadão, defronte à DP na Avenida Cardoso Moreira, e tranquilamente viajava na fumaça, porém não contava com a astúcia dos policiais do 29º BPM sempre na área.

Na abordagem, o camarada entregou uma bucha de maconha, e o cigarro que fumava, sendo o detido que menos trabalho e tempo deu para chegar à delegacia, bastando atravessar a pé para chegar ao número 667 da Avenida Cardoso Moreira, endereço da 143ª, e ali ser autuado por uso e consumo de drogas, mas que responderá em liberdade ao processo a ser instaurado.

NinoBellieny