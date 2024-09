29º BPM Itaperuna - Arquivo O Dia

Publicado 23/09/2024 15:28

Itaperuna- O mítico Guardião do Noroeste, codinome do 29º Batalhão de Polícia Militar Coronel Cézar Romero, completou 24 anos no dia 17 recente, e dentro das celebrações realiza um culto nesta segunda-feira (23) às 16 horas na sede social da unidade.

Comandando atualmente pelo coronel PM Fabiano de Souza, o 29º cobre os municípios de Itaperuna, onde fica a sede, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Bom Jesus do Itabapoana, e Italva, no Noroeste Fluminense, mais Cardoso Moreira, este na Região Norte.

NinoBellieny