Bate o pino pequenino, pino de alguém29

Publicado 24/09/2024 19:20 | Atualizado 24/09/2024 19:21

Itaperuna- Quem poderia imaginar 12 pinotes de cocaína sob uma pedra, debaixo de um poste de iluminação na Rua Zenite Gonçalves, no Bairro Surubi?

Os policiais do 29º BPM desconfiaram, certamente são leitores do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade ((Itabira 31/10/1902 – Rio de Janeiro, 17/08/1987) e mais famoso poema dele: No Meio do Caminho:

No meio do caminho tinha uma pedra

tinha uma pedra no meio do caminho

tinha uma pedra

no meio do caminho tinha uma pedra.



Nunca me esquecerei desse acontecimento

na vida de minhas retinas tão fatigadas.

Nunca me esquecerei que no meio do caminho

tinha uma pedra

tinha uma pedra no meio do caminho

no meio do caminho tinha uma pedra.

Os responsáveis pela cocaína ainda não foram identificados, e a substância ficou guardada na 143ª DP.

NinoBellieny