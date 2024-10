Perímetro do Cartório da 107ª Zona Eleitoral, Centro de Itaperuna-RJ - NinoBellieny

Perímetro do Cartório da 107ª Zona Eleitoral, Centro de Itaperuna-RJNinoBellieny

Publicado 06/10/2024 10:48

Itaperuna- Aproximadamente 78 mil eleitores estarão nas seções eleitorais da maior cidade da Região Noroeste Fluminense, para escolher prefeito, vice, e 13 vereadores. São cinco pretendentes à Prefeitura e 243 à Câmara Municipal.

Com um raro clima agradável na temperatura desta manhã de domingo (6), em torno de 26 graus centígrados, as ruas estão tranquilas, e os eleitores comparecendo regularmente. No Centro, o trecho da Avenida Cardoso Moreira onde se localiza o cartório da 107ª Zona Eleitoral, responsável pelos municípios de Itaperuna e São José de Ubá, foi interditado para maior segurança.

Na Escola Municipal Theodomiro de Souza Coelho, Rua Gil Vieira Leite 430, no Bairro Aeroporto, por exemplo, onde funcionam as seções 193, 224, 266 e 288, segundo mesários, às 10:30 horas desta manhã, o ambiente era ordeiro.



NinoBellieny