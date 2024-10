Guilherme comemora - Equilíbrio

Guilherme comemoraEquilíbrio

Publicado 03/10/2024 16:58 | Atualizado 03/10/2024 17:41

Itaperuna- Os lutadores Lauro Bastos Leal, faixa-marrom, e Guilherme Canto Araújo, faixa-azul, da Equilíbrio Jiu-Jitsu Brasileiro, participaram do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu No Gi (Sem Kimono), no Rio de Janeiro, e venceram nas respectivas categorias.

Lauro relaxa no pódio Equilíbrio

De Itaperuna, treinados pelo professor Fred Ferreira Pereira, Guilherme é da categoria Leve Master e Lauro, Meio-Pesado Master, ambos são patrocinados pel Grupo Bukovsky, e depois de conquistarem as difíceis medalhas do Sul-Americano, já treinam para outros desafios. O Sul-Americano foi no recente final de semana 28/29 de setembro.

Lauro e Guilherme representaram bem Itaperuna-RJ Equilíbrio



NinoBellieny