Delegado Eduardo Teixeira, titular da 143 ª DP Itaperuna - NinoBellieny

Delegado Eduardo Teixeira, titular da 143 ª DP ItaperunaNinoBellieny

Publicado 06/10/2024 17:41

Itaperuna- Encerrada a votação em toda a Região Noroeste, às 17 horas deste domingo (6), dentro de instantes vai começar a apuração, e O Dia vai trazer os resultados para prefeito e vereador, nas cidades de Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Aperibé, Itaocara, Laje de Muriaé, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai. Os dois outros municípios do Noroeste, Bom Jesus do Itabapoana e Italva, estão sob a cobertura da área de Campos dos Goitacazes, Região Norte.

Coronel Fabiano, comandante do 29º BPM NinoBellieny

Tranquilidade

Embora as emoções tenham se acirrado nas últimas semanas, Itaperuna e cidades vizinhas, manteve um ambiente ordeiro. O delegado titular da 143ª DP/Itaperuna. Eduardo Teixeira, disse que foi uma eleição tranquila. sem alterações, opinião compartilhada pelo coronel Fabiano Santos de Souza, comandante do 29º BPM, dizendo que o sistema de segurança compartilhado com as forças federais e Polícia Civil, funcionou a contento.

NinoBellieny