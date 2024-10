Nel Medeiros, prefeito eleito de Itaperuna-RJ - NinoBellieny vídeoprint

Publicado 06/10/2024 21:42 | Atualizado 06/10/2024 21:42

Itaperuna- Em meio a euforia da festa da vitória com centenas de pessoas, o prefeito eleito Nel Medeiros (PL) conversou com O Dia, em cima de um disputado palanque no espaço onde toda a campanha foi coordenada, na Avenida Deputado Cory Pillar, na Reta do Unidos, Bairro Cidade Nova.

O Dia- Qual a sensação neste momento de vitória?

Nel Medeiros- A sensação é de liberdade, a população esperava por uma mudança, clamando por mudança na Saúde, melhorias na Educação dentre outras coisas, eu agradeço a Deus e ao povo.

O Dia- Foi uma campanha difícil?

NM- Sim, disputar contra uma máquina, contra um deputado federal, não foi nada fácil, mas Deus e o povo deram a resposta.

O Dia- Qual a primeira medida do seu governo em 2025?

NM- A primeira coisa é que vamos enxugar a prefeitura, tirar as pessoas que recebem e não trabalham, valorizar os profissionais, e melhorar a saúde da população, que reclamou muito sobre o tema em nosso corpo a corpo.

O Dia- A equipe de transição já está pronta?

NM- Já estamos organizando, compondo um time de primeira. Vamos trabalhar muito.

Antes, o deputado estadual Jair Bittencourt (PL), comentou sobre a vitória, afirmando que Itaperuna vai viver um novo momento, que todo o mundo estava vendo uma cidade oprimida, e ele não iria falar mal individualmente de pessoas, mas a forma de fazer política no município pela situação, estava equivocada, e completou dizendo ter certeza de que Nel será um grande prefeito. Quanto ao resultado ( diferença de 5.249 votos) o deputado estadual disse não ser uma surpresa, tendo previsto em algo torno disto, mesmo com toda a pressão do atual governo, mas o voto é do povo, principalmente as pessoas humildes.

NinoBellieny (Com agradecimentos a Flávio Riguetti)