Publicado 08/10/2024 10:15

Itaperuna- Foi encontrado na Rua Dr. Cavalcante Sobral, no Bairro Matinada, o corpo de um rapaz de 26 anos. A PM esteve no local, e constatou que a morte foi causada por disparos de arma de fogo, na cabeça da vítima. O caso ocorrido na segunda-feira (7) ficou registrado na 143ª Delegacia de Polícia no Centro.

Cenário do homicídio no Bairro Matinada Foto JorgeLuiz

NinoBellieny