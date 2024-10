O produto ilegal no balcão da 143ª - 29

O produto ilegal no balcão da 143ª29

Publicado 15/10/2024 09:12

Itaperuna- Durante operação costumeira pelos bairros, policiais do 29º BPM abordaram três elementos na Rua Lucas Moreira Bastos, no Fiteiro. Um deles tentou escapar pilotando uma motocicleta, e os outros dois correram para o interior de um prédio.

Mas não tiveram sucesso. Com eles estavam dois tabletes de maconha, uma certa substância em um prato, e material para embrulhar drogas.





Dois foram registrados com a atividade do tráfico de drogas na 143ª DP onde ficaram detidos, e o terceiro vai responder em liberdade por desacato à autoridade policial na segunda-feira (14).

NinoBllny