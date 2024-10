Douglas Alves - pró-reitor acadêmico da Uniredentor,?Angela Vargas - assistente social e coordenadora regional - FNCC. Alana Stuhr, acadêmica de Medicina Uniredentor, e Odília Moliterni - reitora da UniRedentor/Afya Itaperuna - Roseane Silva

Douglas Alves - pró-reitor acadêmico da Uniredentor,?Angela Vargas - assistente social e coordenadora regional - FNCC. Alana Stuhr, acadêmica de Medicina Uniredentor, e Odília Moliterni - reitora da UniRedentor/Afya Itaperuna Roseane Silva

Publicado 11/10/2024 15:32

Itaperuna- Referência há mais de 8 anos no atendimento a pacientes oncológicos na Região Noroeste, A FCC-Frente Nacional de Combate ao Câncer, seção local, reuniu na noite de quinta-feira (10) no Espaço Pablo Coutinho, Bairro Cehab, vários segmentos da sociedade itaperunense para um jantar beneficente, assinado pelo chef Marco Aurélio, música de Kadim Duedel, e entrega de moção de aplausos da entidade a voluntários e empresas colaboradoras.

Leonardo Davi Santana - acadêmico de medicina da UniRedentor, coordenador regional RJ-ES da ABEM -Associação Brasileira de Educação Médica, vereador Sinei Torresmo, Angela Vargas e Rose Silva FNCC

A casa, localizada na Rua Júlio César, nº 388, perto do HSJA-Hospital São José do Avaí, no início do Bairro Vinhosa, atende gratuitamente a quase 900 pessoas de diversos cidades e estados, com Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Psicanálise, Fonoaudiologia, Direito, Assistência Social e outros, além de distribuir mensalmente suplemento alimentar, alimentos, fraldas, vestuário, medicações e diversos itens de necessidade pessoal. A FNCC está também em Macaé, Resende, Petrópolis e Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Angela Vargas e Adriana Levone Roseane Silva