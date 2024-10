amigas para sempre no reencontro das formandas de 1969 do Colégio 10 de Maio - Forever

Publicado 14/10/2024 10:18 | Atualizado 14/10/2024 10:20

Itaperuna- As formandas do então Curso Normal (formação de professores) do Colégio Estadual 10 de Maio, do ano de 1969, prometeram( e cumpriram) reencontrar-se por toda a vida, o que aconteceu dentro do previsto por duas vezes.

Este ano, no sábado (12) pela terceira vez lá estavam as remanescentes em um almoço no restaurante Fogão a Lenha, recheado de memórias alegres, além das tristes, pelas colegas que faleceram ao longo dos anos, todas reverenciadas.

O próximo reencontro ficou marcado para a mesma data em 2025, encurtando o período depois de chegarem à conclusão de que, "esperar demais é ruim".

NinoBellieny