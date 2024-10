, - Lei MdP

,Lei MdP

Publicado 13/10/2024 17:24 | Atualizado 13/10/2024 17:29

Itaperuna- O começo da noite de sábado no Distrito de Raposo, foi violento e quase fatal para uma mulher esfaqueada por um sujeito de 39 anos de idade. Policiais do 29º BPM cuidaram de toda a ocorrência.

Ela foi operada no HSJA- Hospital São José do Avaí, e ele, passou pela 143ª DP, foi enquadrado por tentativa de feminicídio, e encaminhado ao sistema prisional.



Caso 2

Em Retiro do Muriaé, outro distrito itaperunense, dois rapazes em uma motocicleta, davam voltas pelas ruas do Centro, e um deles fez uso de arma de fogo, depois seguiram na direção da Cachoeira da Fumaça, na zona rural.



Mas uma viatura do 29º BPM acabou encontrando a dupla, e na abordagem, um dos elementos estava com duas buchas de maconha, e havia escondido um revólver 38 da marca Rossi (com 4 projéteis no tambor, um deles deflagrado) no curral de uma propriedade.

O moço foi levado para a 143ª DP, ficou detido, vai responder por posse, uso de drogas, e por ameaças de morte, além de ter disparado o 38 em via pública.





NnBllny