Publicado 26/10/2024 11:21

Itaperuna- O candidato a vice-prefeito da chapa de Alfredão (União), radialista e diretor de uma rede de supermercados, Jovane Leonardo ( PP), escreveu uma carta de agradecimento aos itaperunenses pelos 18.755 votos, chegando em segundo lugar. Leia a seguir:

"Acabei de sair de uma campanha intensa, não vitoriosa do ponto de vista eleitoral, mas valiosa como aprendizado, e conhecimento melhor de minha própria cidade, depois de ter percorrido todos os bairros e distritos.

Guardarei com carinho estes dias ao lado do meu amigo Alfredão, com quem muito aprendi, assim como o deputado federal Murillo Gouveia, e todos nesta convivência diária e fraternal. E aqui aproveito para desejar sucesso aos eleitos.

Me perguntam se pretendo me candidatar a algum cargo público outra vez, e digo que a resposta está nas mãos de Deus.

Por enquanto quero aproveitar cada momento com a minha família, com os meus amigos de trabalho no Supermercado Fluminense, empresa que faz parte da minha vida e pela qual tenho enorme gratidão.

Agradeço a Deus, aos amigos, aos eleitores, e repito, ao meu amigo Alfredão, pela confiança de ter me escolhido para estar ao lado dele como candidato a vice. Foi uma honra fazer parte deste projeto".

Jovane Leonardo

O casal Jeanne e Jovane Leonardo ArqFamiliar

Exclusiva para O Dia