os advogados Douglas Marcos, Bruno Silva e a vítima de racismo Dilsão Rosa - Divulgação

Publicado 23/10/2024 17:25

Itaperuna- O ex-vereador Dilson Rosa ( 2008/2012) o Dilsão, atual presidente municipal do PSD, teve uma surpresa desagradável nessa terça-feira (22) ao se deparar com uma injúria racial cometida contra ele por um morador do Distrito de Retiro do Muriaé, em um grupo do WhatsApp. Dilsão, como é mais conhecido, constituiu advogados, e registrou uma ocorrência na Delegacia de Polícia 143ª, no Centro.

No crime virtual também foi usada de forma indevida a imagem do ex-vereador, ciente das ofensas depois de receber diversos prints do grupo, enviados por amigos. Segundo os advogados Isabel Rosa, Kelen Souza, Douglas Marcos e Bruno Vitor, é provável que o agressor seja convocado para esclarecimentos, e que "serão garantidos todos os direitos constitucionais do acusado incluindo o contraditório e a ampla defesa, contudo a investigação deve prosseguir de acordo com os trâmites legais".

A advogada Isabel Rosa dando assistência ao ex-vereador Dilsão na 143ª DP Divulgação

Nas possíveis condenações, Dilsão, a vítima, solicitou retratação do ofensor, condenação pelo uso não autorizado/ indevido da imagem, e indenização por danos morais. Na conclusão, os advogados afirmam que "o caso configura violação de direitos fundamentais, como o direito à imagem e à dignidade, com implicações sérias devido à prática de injúria racial".

Embora seja uma advogada experiente, Isabel Rosa acrescentou: "Este é o primeiro caso de racismo em que nosso escritório atua, pois as pessoas geralmente tem receio de prosseguirem. Como se a vítima se sentisse culpada por ser negra"…

