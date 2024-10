Os cascas-grossas não sossegam: guarnições responsáveis pela apreensão de drogas - 29

Publicado 24/10/2024 08:36

Itaperuna- Exatamente no momento em que uma viatura branco-azulada do 29º BPM passava pelo Bairro Boa Fortuna, em frente ao condomínio popular Minha Casa Minha Vida, uma garota suspeita estava entrando no local, sendo seguida discretamente.

Quando estava no corredor dos apartamentos, um homem encontrou-se com ela, neste instante, os policiais do 29º BPM deram o flagrante, abordando ambos. Com ele estavam 160 reais e com ela, 740 reais. O cara deu no pé, mas a garota não conseguiu fugir, confessou ser usuária, e que realmente iria comprar drogas, além de ter uma bucha de maconha consigo.

Em dos apartamentos, a porta estava semiaberta, sem nenhum sinal de ser habitado, mas 193 pinos de cocaína, 203 pacotes de maconha, 186 de crack, e 17 mariolas de maconha estavam na sala, todas apreendidas e levadas para a 143ª DP, além da garota.

NinoBellieny