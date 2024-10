, - ,

Itaperuna- O vereador não reeleito com 1.035 votos, Sinei Torresmo (PL) afirmou na sessão de quarta-feira (30) na Câmara Municipal, ter sido procurado por um diretor do recente concurso público promovido pela Educação do município que, lhe ofereceu vagas, em troca de acordos políticos e financeiros. A Secretaria Municipal de Educação rebateu as acusações em comunicado oficial a seguir:

A Secretaria Municipal de Educação, através desta nota, vem a público repudiar de forma veemente a infeliz fala do vereador Sinei Torresmo, que sempre se mostrou contra a possibilidade dos cidadãos itaperunenses adentrarem à administração pública através do concurso público, o que tem se mostrado quase que diariamente em suas tentativas infundadas de tirar a credibilidade do maior concurso público realizado na história de Itaperuna para Educação, com acusações falsas e demonstrando total desconhecimento e despreparo sempre que fala da matéria.



Todas as etapas processuais foram cumpridas ao rigor da lei e firmando obediência a todos os princípios que gerem a administração pública, tais como: legalidade, impessoalidade, interesse público, entre outros.



Há a participação ativa de órgãos públicos de fiscalização e e sociedade civil, sendo eles: os sindicatos, Cac’s Fundeb e Ministério Público, inclusive tendo o edital sido submetido à análise do MP e tendo por resultado sua aprovação e autorização.



Muito nos espanta a fala do vereador insinuando não haver “impacto orçamentário” uma vez que o processo contendo todos os estudos de impacto foi enviado para a Câmara Municipal, tendo passado em plenário e sendo aprovado por votação dos vereadores.



Por fim, é oportuno frisar que compreendemos que a imunidade constitucionalmente dada ao edil sobre suas falas na tribuna é legal, porém, alegações de propostas de suborno recebidas sem uma ação imediata de voz de prisão ou de denúncia nos órgãos de fiscalização por parte do vereador ressalta que a fala é meramente para produzir recortes para redes sociais, restando por parte da Municipalidade as publicações reais e de responsabilidade da gestão, acessíveis a todos, como o Portal da Transparência, por exemplo.

Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna