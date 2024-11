Jorge Tyson em ação - ArquivoFamiliar

Publicado 01/11/2024 11:01 | Atualizado 01/11/2024 11:03

Itaperuna- Ele é mecânico de tratores, e para treinar durante a semana, só durante o horário de almoço, mesmo assim já foi campeão brasileiro, e tricampeão carioca no exigente BMX Flatland, em que a bicicleta é como parte do corpo do atleta.

Nesta sexta-feira (1) Jorge Luiz Amancio do Nascimento, o Tyson, começa a disputar o Campeonato Pan-Americano Freestyle/Flatland em Santiago, no Chile, competição que vai até domingo (3) no Estádio Nacional, e envolve países de todo o continente, como Canadá, e Estados Unidos da América.

Card oficial ,



Os resultados mostram que Tyson leva a sério o esporte, como o título principal no Flatland Jam em São Paulo, o terceiro lugar no Prêmio Brasil Flatland e o sexto lugar em uma etapa do mundial do ano passado. Jorge está na categoria profissional, faz parte da elite do esporte, tem 48 anos de idade, mora no Bairro João Bedim, sendo patrocinado pela Gram Peças, FDC Sistemas, Conta Contábil, Açougue Niterói, Martins Distribuidora, LL Almenara, Farmácia Bedim, Academia Sport Clinic, Tratori, famíliares e amigos, que bancaram as despensas de viagem para o Chile, ou não teria como. Ele é um dos três da equipe brasileira.

NinoBellieny Jorge Tyson na chegada ao Chile .