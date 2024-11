Murillo Gouveia - CongressoNacional

Publicado 05/11/2024 13:42

Itaperuna- O deputado federal Murillo Gouveia ( União) em dois anos de mandato já é o parlamentar com o maior número de verbas destinadas para as regiões Noroeste e Norte do estado do Rio. Confira a seguir:

Itaperuna/Impositiva

R$ 6.200.000,00 PAP – Atenção Primária



R$ 6.542.000,00 MAC – Deste total :



Hospital São José do Avaí

2023 - R$ 2.400.000,00 (Extra/saúde) Paga

2023 - R$ 500.000,00 (Extra/saúde) Paga

2023 - R$ 3.000.000,00 (Impositiva) Paga

R$ 300.000,00 Hospital Santo Antônio dos Pobres ( Asilo)

R$ 200.000,00 Apae

R$ 3.042.000,00 Secretaria Municipal de Saúde

Laje do Muriaé

2023 - R$ 853.450,00 (Extra/Investidos)

2023 - R$ 993.200,00 (Extra/Investidos)

2024 - R$ 658.000,00 (Impositiva) Paga



Campos dos Goytacazes

2023 - R$ 1.836.725,45 (Extra/Investido)

2023 - R$ 4.198.320,00 (Extra/saúde) Paga



São Francisco do Itabapoana



2023 - R$ 910.000,00 (Extra/Saúde)







Bom Jesus do Itabapoana

2023 - R$ 5.743.773,00 (Extra/investidos))

2023 - R$ 1.000.000,00 (Via Bancada)



Italva

Todas Extra/Saúde/ pagas

2023 - R$ 390.000,00

2024 - R$ 500.000,00

2024 - R$ 340.000,00

2024 - R$ 1.000.000,00

2024 - R$ 1.000.000,00



Aperibé

Pagas

2023 - R$ 1.020.000,00 (Extra/Saúde)

2024 - R$ 600.000,00 (Mac)



Miracema

Pagas

2023 - R$ 1.000.000,00 (Extra/Saúde

2024 - R$ 500.000,00 ( Impositiva)

NinoBellieny de 1ª