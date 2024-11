Olliver Trajano de Barros - RedeSocial

Publicado 07/11/2024 10:18

Itaperuna- O Diário Oficial do Município publicou nesta quarta-feira (6) a nomeação do ex-secretário de Educação, Olliver Trajano de Barros como superintendente de Coordenação da Secretaria Municipal onde foi titular nos últimos anos, deixada para ser o coordenador da campanha não vitoriosa à reeleição do prefeito Alfredão (União).

A função será exercida até o dia 31 de de dezembro.

NinoBellieny com informações do Noroeste Informa