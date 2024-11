Material ilícito apreendido - 36 º

Material ilícito apreendido36 º

Publicado 09/11/2024 13:52

Itaperuna/Pádua- Uma tentativa de homicídio na noite ocorreu na Rua Grimaldo Moreira Bastos no Bairro Cehab em Itaperuna.

Ao chega no cenário, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar encontrou a vítima sangrando muito por ferimentos ferimentos causados por disparos de arma de fogo. O rapaz de 25 anos foi levado para o HSJA-Hospital São José do Avaí,



Caso 2

Na Rua Vicente de Paula Andrade no Bairro Santa Luzia em Pádua, policiais militares do 36º BPM estiveram em local usado pelo tráfico de entorpecentes.



A seguir, no Beco do Levi em uma casa abandonada, eles acharam 20 pinotes/200 papelotes de cocaína. A apreensão, sem prisões por enquanto, foi registrada na 136ª DP.

Ambos os episódios em cidades diferentes na Região Noroeste, foram na sexta-feira (8).

NinoBellieny