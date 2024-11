Sede da Secretaria de Educação de Itaperuna-RJ - FotoJorgeLuiz

Sede da Secretaria de Educação de Itaperuna-RJFotoJorgeLuiz

Publicado 13/11/2024 10:20 | Atualizado 13/11/2024 10:36

Itaperuna- O instituto encarregado pela coordenação e aplicação do concurso público para preenchimentos de cargos no Ensino Municipal de Itaperuna, atuando em várias outras cidades pelo Brasil, tem sido alvo de ataques repetidos, e para a salvaguarda da imagem da entidade acabou de emitir uma nota oficial, em que relata ter entrado com medidas jurídicas contra, segundo eles, as acusações infundadas e desprovidas de qualquer razoabilidade.

Nota Oficial



O Instituto Ação, responsável pela organização do concurso público para cargos na educação municipal de Itaperuna-RJ, informa que adotou medidas jurídicas cabíveis para proteger sua imagem diante de acusações recentes que colocam em dúvida a integridade do processo seletivo e sugerem práticas ilícitas.



O Instituto reafirma seu compromisso inabalável com a transparência e a legalidade deste concurso, cujo certame está marcado para ocorrer neste domingo, dia 17 de novembro de 2024. Todos os esforços estão sendo direcionados para garantir um processo seletivo íntegro, transparente e confiável para os candidatos e para a sociedade. O Instituto Ação não compactua com qualquer prática criminosa ou favorecimento a qualquer candidato, reafirmando seu compromisso com a igualdade de oportunidades para todos os participantes.



As medidas jurídicas adotadas buscam não apenas proteger a honra e credibilidade do Instituto, mas também assegurar a confiança pública no concurso que se aproxima, reafirmando o compromisso com um processo seletivo justo e transparente.

Advogados

Marcus Vinícius Viana Ferreira de Oliveira

Pedro Jacob Zanon Faes