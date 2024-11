A dupla campeã do Brasil: James Bonde dos Bugres e Rafael Garcia - CMB Caxambu-MG 2024

Publicado 14/11/2024 10:25 | Atualizado 14/11/2024 10:29

Itaperuna- O médico veterinário e treinador de equinos há mais de 20 anos, o itaperunense Rafael Garcia de Oliveira, sagrou-se campeão brasileiro de Marcha Batida com o cavalo James Bonde dos Bugres (uma homenagem ao ícone dos filmes de ação, James Bond).

A competição de número 38, maior evento exclusivo de marcha batida, foi em Caxambu-MG, no recente dia 11 de novembro, e a vitória de Rafael confirma o histórico do veterinário no cenário nacional, com mais de 20 vitoriosos campeonatos brasileiros.

James Bonde, um manga-larga marchador, de propriedade de Glalber Luiz Queiroz, do Haras Reserva Santa Rita de Cássia, em Miracema, foi castrado, preparado e adestrado por Rafael no centro de treinamento que possui no município de Natividade.

O deputado federal Murillo Gouveia ( União) entusiasta de cavalos, diz: "Rafael é um dos melhores treinadores da nossa região, um veterinário sério, que ama os animais e faz tudo com carinho, conhecimento e competência".

E Rafael Garcia afirma: "Tenho muito orgulho de minha profissão, sou muito feliz por tudo o que Deus tem feito por mim".

NinoBellieny