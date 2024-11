Ilustração - Arquivo

Publicado 19/11/2024

Itaperuna- Impedido pela Justiça de se aproximar de uma determinada distância da própria mãe, um homem foi detido por descumprir a medida protetiva, no distrito de Raposo.



A polícia militar do 29º BPM encontrou o rapaz no terraço da residência materna acompanhado por outras duas pessoas, todas revistadas com nada de ilegal encontrado, mas ao ser questionado se havia medida protetiva a favor da mãe, ele disse que tinha conhecimento desde a última sexta-feira (15).



O envolvido ficou detido na 143ª DP disponível para a Polícia Civil no domingo (17).

