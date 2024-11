Turma Nilson da Silva Fontes TG01-008 - FotoNinoBellieny

Turma Nilson da Silva Fontes TG01-008FotoNinoBellieny

Publicado 24/11/2024 11:05 | Atualizado 24/11/2024 11:07

Itaperuna- A Turma de Atiradores Nilson da Silva Fontes, do Tiro de Guerra 01-008, encerrou as atividades deste ano, em formatura no pátio da unidade na manhã de sábado (23). O centro de instrução, subordinado ao Exército Brasileiro, fica na Rua Manoel Custódio nº 374, no Bairro Aeroporto.

O instrutor, 1º sargento Fábio da Silva Pereira, recebeu autoridades civis e militares, muitas delas oriundas do primeiro serviço militar no tradicional TG itaperunense que, em 2026, completa 80 anos.

NinoBellieny

Subtenente PM Sérgio Dallia, tenente EB Rodrigues e tenente PM Vilton Tostes, todos da RR, com passagens pelo TG 01-008 FotoNinoBellieny Sargento EB Fábio no início da solenidade e convidados do Exército Brasileiro FotoNinoBellieny