Coronel André, capitão Azevedo ( representando Rotary Club Itaperuna), coronel Fabiano e tenente-coronel Monteiro - Foto NinoBellieny

Publicado 22/11/2024 17:21 | Atualizado 22/11/2024 17:23

Itaperuna- Nesta manhã de sexta-feira (22) os policiais militares lotados no 29º BPM que, se destacaram no 3º trimestre deste ano, receberam certificados pelas atuações mais destacadas em prisões, apreensões de armas, drogas e outras atividades.



A solenidade teve a presença do comandante do 6º CPA-Comando de Policiamento de Área, Coronel André, recepcionado pelo coronel Fabiano dos Santos, comandante do 29 que disse: “Nosso 29 BPM trabalha incansavelmente, entregando os resultados que a população merece e precisa receber, por isso conclamo mais uma vez a todos para continuarem a colaborar com a Segurança Pública por meio do Disque Denúncia, que é o 22-3822-1177, com o anonimato garantido".





Depois do comentário do comandante Fabiano, o coronel André complementou: “Ratificando a fala do coronel, aproveito para dizer que, o 6 CPA apoia, dá um suporte maior ao batalhão, e até cobrança, quando algo não está muito bem, mas o coronel Fabiano traz um retorno positivo de informações e completa as ações do 6º CPA. Ë um orgulho muito grande para mim comandar esta tropa de quase três mil homens que, cuida de boa parte do Noroeste Fluminense, é um batalhão diferenciado”.

NinoBellieny